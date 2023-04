Stiri pe aceeasi tema

- Rozmarinul, una dintre cele mai bune plante pentru inima, are capacitatea de a regla ritmul cardiac și elimina starile de tensiune arteriala. Un alt remediu naturist este paducelul. Frunzele, florile și fructele de paducel conțin substanțe care dilata vasele de sange, maresc fluxul sanguin și regleaza…

- Durerile de cap sunt cauzate, in general, de depresii, stres, anxietate, tensiune arteriala, probleme cu sinusurile sau alte probleme de sanatate. Ei bine, exista și cateva alimente care iți pot provoca aceste dureri de cap. Nu ar trebui sa le consumi atat de des!

- Daca și tu te confrunți cu diverse probleme cu ficatul, atunci este foarte important sa eviți pe cat posibil cateva alimente. Ei bine, nu este recomandat sa mananci aceste produse daca știi ca ai probleme cu ficatul. Inghețata și frișca se afla printre aceste alimente, astfel ca ar trebui sa le scoți…

- De la etajul 8 al unui bloc de locuit din Capitala, sunt aruncate plante de camere, gunoi și tot felul de obiecte. Totul se intampla pe str. Petru Zadnipru din sectorul Ciocana. Martorii susțin ca in apartament ar locui o persoana cu probleme de sanatate mintala. Conform celor care locuiesc in zona,…

- La birou, la supermarket, atunci cand iti iei copilul de la gradinita sau chiar in mijloacele de transport in comun. Toata lumea din jur pare ca se confrunta cu o forma sau alta de raceala sau gripa. Daca organismul tau are un nivel scazut de imunitate in

- 2023 pare a fi anul in care apar noi probleme grave din cauza gripei aviare, dupa ce in ultimii doi ani am fost grav afectați de pandemia de COVID-19. Cazurile de gripa aviara s-au inmultit in mod alarmant in numeroase state din intreaga lume, iar acest lucru ii ingrijoreaza pe expertii in sanatate.…

- Social Epidemia de gripa și viroze va mai dura doua saptamani, spune ministrul Sanatații ianuarie 30, 2023 13:06 Veste buna pentru romani: ministrul Sanatații a declarat recent faptul ca epidemia de gripa și viroze va mai dura doar doua saptamani. La baza acestei declarații se afla rata imbolnavirilor,…

- Specialiștii recomanda sa nu consumi aceste bauturi daca ai peste 40 de ani deoarece iți pot cauza probleme. Este de preferat sa evitați aceste bauturi daca ați trecut de varsta de 40 de ani deoarece ele iți pot afecta electricitatea pielii și pot duce la probleme de sanatate.