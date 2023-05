Plante de grădină care te scapă de țânțari Plantele aromatice reprezinta o solutie, mai ales pentru ca tantarii sunt alungati de mirosul acestora. In camerele casei pot fi puse ghivece cu cimbru, busuioc, marar, levantica sau menta, iar tantarii vor fi indepartati cu usurinta. Daca vrei sa scapi de aceste insecte deranjante fara a folosi diferite produse chimice, poți apela la diferite plante: fie le cultivi in gradina, fie pe pervaz sau... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

