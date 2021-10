Plantațiile de canabis prosperă în Afganistan în pofida angajamentelor talibanilor -Reportaj AFP Talibanii sustin ca sunt în razboi cu narco-economia afgana, însa proprietarii plantatiilor de canabis stiu ca nu se va întâmpla nimic, relateaza sâmbata AFP într-un reportaj citat de Agerpres. Printre ei se afla si Ghulam Ali, care are o imensa plantatie de canabis în sud, vizibila din drumul principal din districtul Panjwai, în provincia Kandahar. Pe o suprafata de peste trei hectare, plantele de canabis se ridica la înaltimea unui om, degajând un miros acru. "Este plantatia cea mai rentabila, mai mult decât orice fruct si… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

