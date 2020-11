Plantații de orez, culturi de legume și ferme piscicole in mijlocul deșertului. Abu Dhabi colaboreaza cu firme care cresc plante pe Stația Spațiala, pentru a-și produce propria hrana Abu Dhabi a inceput sa isi majoreze investitiile in proiecte vizand productia de alimente in desert, si chiar si in spatiu, pe masura ce criza provocata de COVID-19 a impus urgentarea aprovizionarii cu alimente, transmite Bloomberg. Grupul Abu Dhabi Investment Office (ADIO), împreună cu alte companii, va cheltui aproximativ 41 de milioane de dolari, pentru a pune la punct tehnologii de producţie de…