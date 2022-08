Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii a anunțat vineri ca 337.267 de hectare de culturi din 33 de județe din țara sunt afectate de seceta. Potrivit Ministerului Agriculturii, suprafața afectata de seceta, pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, este de 337.267 de hectare. Este vorba de…

- Polițiștii de la Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii din cadrul DIICOT, au desfașurat duminica, 10 iulie, o acțiune ampla, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat specializat in importul de droguri de mare risc. La inceputul lunii iunie 2022, ar fi fost constituit un grup infracțional…

- Senatorul USR de Iasi Marius Bodea sustine ca orase precum Cluj-Napoca si Oradea au niveluri de absorbtie a fondurilor europene de pana la 30 la suta, in timp ce Iasiul abia atinge opt la suta, iar banii s-au cheltuit pe proiecte marginale care nu aduc dezvoltare comunitatii iesene.

- Zone din judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin se vor afla luni si marti sub Cod portocaliu de caldura si disconfort termic accentuat, temperaturile inregistrand frecvent valori de 36-38 de grade Celsius, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…

- Polițiștii și procurorii DIICOT Oradea au prin in flagrant, intr-o parcare de pe DN 79, trei tineri din Arad, care incercau sa vanda cantitați importante de droguri, iar in urma unor percheziții domiciliare au fost identificate 32 de kilograme de cocaina și pulbere psihoactiva. Polițiștii de combatere…

- Incident șocant la Oradea. Un adolescent in varsta de 14 ani și-a pierdut viața dupa ce a cazut cu bicicleta, de pe un pasaj rutier. Baiatul se plimba pe drumul expres al orașului, iar la un moment dat s-a dezechilibrat si s-a prabușit in gol aproape 10 metri. Medicii ajunși la fața locului au incercat…

- ANM a anunțat cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, respectiv cod galben de inundații in județele Arad și Bihor. Fenomene meteorologice asteptate in județul Hunedoara intre orele 16.30 și 17.30 cuprind: grindina de dimensiuni medii și posibil mari, averse torențiale ce vor acumula…

