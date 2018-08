Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul ministerial pentru situații de urgența a adoptat in data de 1 august un plan suplimentar de masuri in lupta cu pesta porcina africana, iar acesta implica impușcarea mistreților și a tuturor pradatorilor din mai multe zone afectate, respectiv Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei, Balta Ialomiței,…

- Printr-un plan suplimentar de combatere a pestei porcine africane din data de 1 august 2018, guvernul ordona impuscarea tuturor mistretilor si a animalelor pradatoare din Delta Dunarii si regiunea Tulcea, Constanta, Insula Mare a Brailei si Balta Ialomitei. De asemenea, mistretii din zonele de frontiera…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca virusul pestei porcine a lovit naprasnic Romania, punctul de intrare in țara fiind Delta Dunarii. Daea a spus ca, la acest moment, situația nu este una buna și arata ca virusul este foarte greu de izolat.”La momentul asta, situația nu este buna.…

- Ministerul Sanatatii a infiintat un comandament de inspectori care vor verifica respectarea normelor de sanatate publica pe litoral si in Delta Dunarii; controalele vor avea loc in urmatoarele doua luni. Ministerul Sanatatii a infiintat un comandament de 48 de inspectori care vor verifica respectarea…

- Incepand de astazi și pana in data de 31 august 2018, inspectorii sanitari vor desfașura o acțiune de control in stațiunile de pe litoralul romanesc și perimetrul Deltei Dunarii. Ministerul Sanatatii anunta ca, timp de 2 luni, echipele de control vor verifica respectarea normelor de igiena si sanatate…

- Un ofițer SPP din Tulcea care efectua serviciul de paza in complexul de vile de protocol de la Uzlina și-a pus capat zilelor, joi seara, impușcandu-se, cel mai probabil, cu arma din dotare. Primele date arata ca ofițerul și-ar fi pus capat zilelor intr-o baie, fiind gasit de catre colegi. UPDATE, ORA…

- Directorul ANCPI, Radu Codruț Stefanescu a declarat ca a fost declanșata campania de cadastrare a Deltei Dunarii, un amplu proiect care va fi finalizat pana in 2023. Anunțul a fost facut in prezența ministrul Turismului, Bogdan Trif, in cadrul celei mai ample vizite de documentare realizata, in ultimii…

- Frumusețea salbatica a Deltei Dunarii va fi prezentata de jurnaliști din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia și Ungaria, invitați de Romania, in aceste zile, sa descopere ofreta unica in Europa....