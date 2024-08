Stiri pe aceeasi tema

- Iata șapte ierburi magice care atrag norocul și bunastarea in casa ta. Acestea sunt cunoscute ca avand puteri vindecatoare și sunt folosite in ritualurile religioase ale tuturor religiilor. Sunt ierburi aromatice și, pe langa intrebuințarea lor in bucatarie, pot fi folosite și in ritualurile magice.Iata…

- Coada-șoricelului (Achillea millefolium) este o planta medicinala cunoscuta și folosita de mii de ani pentru proprietațile sale vindecatoare. Originara din Europa și Asia de Vest, coada-șoricelului a fost utilizata in diverse culturi pentru tratarea unei

- Turiștii care merg in Grecia profita de tot ce le ofera aceasta țara și surprind in fotografii tot felul de peisale și detalii. Una dintre cele mai fotografiate plante de pe insulele grecești este floarea de hartie, denumita așa datorita texturii florilor și frunzelor. Ce este floarea de hartie, cea…

- In Romania, deși clima este temperat continentala, exista anumite plante exotice care se pot cultiva cu succes, fie in gradina, fie in ghivece, avand grija sa asiguram condițiile climatice și de mediu specifice.Plante exotice deocrative care se pot cultiva in RomaniaPlantele exotice decorative pot transforma…

- Florile nu lipsesc niciodata din casele sau din curtea noastra. Pe langa faptul ca dau culoare unei incaperi și emana un miros frumos, se spune ca exista o anumita floare care indeplinește dorințele. Aceasta floare iți indeplinește orice dorința Regina Nopții este o planta de un alb stralucitor care…

- Regina nopții, cunoscuta științific sub numele de "Nicotiana alata", iși are originea in zonele tropicale. Floarea mai este numita și „Tutunul ornamental”, relateaza Click.ro. Cele mai toxice flori din gradina. Daca le plantezi pe langa legume, iți vor distruge toata recolta A primit numele dupa Jean…

- Planta care da parfumul mirului a fost aclimatizata de cercetatorii romani. Uleiul extras din floarea Cistus Ladaniferus, „trandafirul de roca”, este ingredientul-cheie in compozitia celui mai vechi parfum pe nume Kyphi, numit de egipteni „Lacrimile zeului Osiris“.

- Intr-un trecut nu prea indepartat, Laptuca salbatica era o planta foarte celebra pentru proprietațile sale medicinale. Acesta era considerat un substituent pentru opiu, fiind supranumit și "opiul saracului" datorita prețului scazut și accesibilitații sale. In secolul al XIX-lea, Laptuca salbatica era…