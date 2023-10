Stiri pe aceeasi tema

- In mare parte, in aceasta perioada a anului gradinile sunt deja ofilite. Insa, exista o planta ce poate fi pusa in pamant pana la final de octombrie. Poți sa o recoltezi ani de zile la rand și nu necesita multa ingrijire. Iata tot ce trebuie sa știi despre aceasta planta!

- Chiar daca gradinile sunt deja in mare parte ofilite, lucrarile din sezonul de toamna sunt deosebit de importante. Playtech Știri iți explica tot ce trebuie sa știi despre o planta ce poate fi pusa in pamant pana la final de octombrie. Poți sa o recoltezi ani de zile la rand și nu necesita multa ingrijire.…

- Astronomii au descoperit o stea care pare pe cale sa devina unul dintre cei mai puternici magneți din Univers. HD 45166 se afla la o distanța de 3.000 de ani-lumina și a fost observata cu ajutorul mai multor telescoape amplasate peste tot pe Pamant, potrivit Sky News.

- Estimarile anterioare sugereaza ca steaua se afla la 12,9 miliarde de ani lumina distanța de Pamant, dar avand in vedere expansiunea Universului și cat de mult a calatorit lumina pentru a ajunge la noi, astronomii cred ca Earendel se afla in prezent la 28 de miliarde de ani lumina distanța, potrivit…

- Luna iulie 2023 a doborat recordul pentru cea mai calda luna inregistrata vreodata pe Pamant, cu 0,33°C mai mult decat luna care deținea acest titlu pana in prezent (iulie 2019), a anunțat marți serviciul european Copernicus, citat de AFP. Luna trecuta, marcata de valuri de caldura și incendii in intreaga…

- Milionarul care a laudat Dacia Duster, da de pamant cu șoferii de BMW: Umblați cu toate conservele, cu un BMW obosit ca sa va vada foștii colegi de la liceuSorin Constantinescu a venit cu o replica foarte dura la adresa oamenilor care l-au criticat pentru ca și-a aratat aprecierea fața de Dacia Duster.…

- Doua Superluni, care vor culmina cu o rara „Luna albastra”, vor avea loc in luna august. Astronomii spun ca vom mai putea vedea acest fenomen abia in 2037. De asemenea, datorita apropierii de Pamant, pasionații de astronomie pot vedea, cu ajutorul telescoapelor, detalii clare de pe Luna, transmite Sky…

- Ultima ședința de Consiliu Local s-a terminat intr-o nota destul de tensionata din cauza Nicoletei Udrea care a solicitat sa vorbeasca pe baza proiectului 7.1 de pe ordinea de zi. Printre ultimele proiecte de pe ordinea de zi, supuse votului, s-a numarat și proiectul 7.1 privind aprobarea modificarii…