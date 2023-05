Planta otrăvitoare pe care mulți români o au în grădină. Mare atenție, trebuie să scapi imediat de ea Majoritatea romanilor care stau la curte au in gradina o planta despre care nu știau ca este otravitoare. Deși are o floare spectaculoasa, puțini știu cat este de periculoasa. Aceasta planta poate duce la deces in cazul copiilor, iar la adulți produce halucinații, urmate de greața sau uscaciunea mucoaselor. Planta otravitoare pe care mulți romani […] The post Planta otravitoare pe care mulți romani o au in gradina. Mare atenție, trebuie sa scapi imediat de ea appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

