Planta-minune care elimină umezeala din casă Exista plante de interior care nu numai ca decoreaza orice casa. Ele asigura un mediu mai confortabil și un aer mai curat. Ba chiar unele dintre aceste plante combat umiditatea excesiva – ceva cu care ne confruntam mai des in ultimul timp. Una dintre aceste plante-minune care ajuta la indepartarea umezelii din casa este iedera englezeasca. Frunzele sale nu doar ca indeparteaza excesul de umiditate, ci și absorb și substanțe nocive precum formaldehida și benzenul. Trebuie insa sa ingrijiți bine aceasta planta: nu poate crește fara lumina din plin, dar totodata e bine ca lumina sa nu cada direct… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

