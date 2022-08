Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii forestieri din China au descoperit o uriasa populatie salbatica de Taxus mairei - o specie rara de planta endemica, din care se extrage o substanta utilizata in chimioterapie - intr-o regiune muntoasa din provincia estica Jiangxi, informeaza joi agentia de presa Xinhua.

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a indemnat o parte a cetatenilor britanici sa se implice mai mult in prosperitatea Regatului Unit. Declaratiile nu sunt recente ci fac parte dintr-o conversație din 2019 publicata de The Guardian . Dar declarațiile au fost reactualizate in contextul faptului…

- PAOK Salonic a suportat o imensa umilința, a fost eliminata in turul 2 din Conference League (0-2 și 1-1 cu Levski Sofia), iar locul sau in urna capilor de serie, la tragerea la sorți de marți, pentru stabilirea meciurilor din play-off, a fost luat de Fiorentina, pe care FCSB nu o mai poate intalni…

- Un caz de COVID 19 in care este implicata o noua subvarianta Omicron, BA.5.2.1, a fost descoperita in orasul Shanghai, a anuntat duminica la un briefing un oficial chinez care a atras atentia asupra complicatiilor cu care se confrunta China pentru a tine pasul cu noile mutatii in contextul politicii…

- O orhidee salbatica extrem de rara a inflorit intr-o padure din Botoșani, administrata de Ocolul Silvic Flamanzi, Romsilva.Cypripedium calceolus, denumita in mod tradițional Papucul Doamnei, este o orhidee salbatica extrem de rara in la nivelul Europei și a fost declarata planta protejata inca din anul…

- Acum 4.500 de ani, o singura samanta - din doua specii de ierburi marine - si-a gasit loc favorabil undeva in ceea ce este acum cunoscut sub numele de Shark Bay, chiar in largul coastei de vest a Australiei. Lasate singure si relativ nederanjate de mainile omului, oamenii de stiinta au descoperit…