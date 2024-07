Stiri pe aceeasi tema

- Un individ este propus pentru arest la domiciliu dupa ce a exploatat 7 persoane la o ferma din județul Argeș. Intre acestea și un minor. Oamenii erau ținuți ca in Evul Mediu, fara condiții minime de igiena, fara acte și fara a fi platiți.

- Infuzia de cimbrișorFolosit ca infuzie, cimbrișorul acționeaza eficient asupra cailor respiratorii, calmand tusea și ușurand expectorația, precizeaza in studiile sale fitoterapeutul Eugen Giurgiu.Infuzia de cimbrișor este recomandata și in caz de toxiinfecții alimentare cauzate de preparatele de cofetarie,…

- Ceaiul de arnica poate oferi numeroase beneficii pentru sanatate, in special in tratamentele externe pentru dureri și inflamații. Daca se consuma pentru problemele interne va trata numeroase probleme cu care va confruntați.

- In ultimele decenii, tataneasa a fost una din cele mai folosite plante pe plan mondial. In Elveția, țara cu cea mai mare tradiție in domeniul medicamentelor din plante, mai bine de jumatate din preparatele externe produse in ultimul deceniu au fost pe baza de tataneasa. Industria cosmetica folosește…

- In prezent, brusturele este foarte des folosit in medicina tradiționala chineza. Se spune ca are o mulțime de efecte pozitive pentru aparatul respirator și pentru aparatul digestiv, pentru raceli/viroze/gripe/bronșite, pentru detoxifiere și ca sa se curețe sangele. Poți utiliza atat frunzele, cat și…

- Planta care da parfumul mirului a fost aclimatizata de cercetatorii romani. Uleiul extras din floarea Cistus Ladaniferus, „trandafirul de roca”, este ingredientul-cheie in compozitia celui mai vechi parfum pe nume Kyphi, numit de egipteni „Lacrimile zeului Osiris“.

- A venit deja sezonul cald și, odata cu el, și-au facut apariția și musafirii nepoftiți. Nu te teme, insa, pentru ca exista soluții utile, ce vor ține la distanța furnicile și țanțarii. Pentru unul dintre cele mai eficiente trucuri ai nevoie de apa si de o planta comuna. Cum scapi de țanțari și furnici…

- SANATATE DIN FRUNZE…Cimbrul este o planta robusta, tufoasa, cu frunze verzi-cenusii, ce are un parfum si un gust intens. Este o planta aromatica folosita frecvent in bucataria romaneasca pentru a da savoare multor preparate, de la ciorbe si tocanite, pana la fripturi sau saramuri de peste. Cimbrul este…