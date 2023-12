Stiri pe aceeasi tema

- Medicii romani avertizeaza ca o bacterie misterioasa ce a ajuns in Franța din China, ar putea ajunge in curand și in Romania, provocand un val de viroze și gripe respiratorii. Primele simptome pentru a depista daca am fost victima acestei bacterii sunt: febra, tuse persistenta și simptomele de gripa.…

- Sezonul rece a venit, iar numarul infectiilor respiratorii este in crestere. Doar in ultima saptamana au fost 70 de mii de cazuri la noi in tara. Iar romanii au obiceiul de a-si face stocuri de medicamente si chiar sa ia antibiotice, desi nu sunt necesare.

- Medicii de la Spitalul Clinic CF Timisoara atrag atentia, de Ziua Mondiala a Luptei impotriva Psoriazisului, ca aceasta boala nu se vindeca niciodata si ca adeseori evolueaza in pusee, dar ca ea poate fi tinuta sub control cu diferite tratamente. „Nu se vindeca niciodata, dar poate fi tinuta…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat, joi, ca intre 9 și 15 octombrie au fost inregistrate 83.587 cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii), cu 14% mai multe decat cu o saptamana in urma.„In saptamana 9 – 15 octombrie, au fost raportate 83.587 cazuri de…

- Medicii de la Spitalul pentru copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi atrag atentia ca a inceput sezonul virozelor respiratorii de sezon si copiii sunt adusi in numar tot mai mare la spital. Purtatorul de cuvant al Spitalului pentru copii ‘Sfanta Maria’ Iasi, dr Solange Rosu, a declarat ca marea majoritate a…

- Intr-o lume tot mai preocupata de sanatate și echilibru spiritual, descoperim o planta cu atribute remarcabile. Aceasta nu doar ca a infrumusețat gradinile și a adus arome rafinate in bucatarie, dar are și o istorie adanc inradacinata in invațaturile biblice.

- Temperaturile inregistrate de termometre au scazut simțitor in ultimele zile, acesta fiind și un semn ce indica inceputul sezonului in care gripa și virozele respiratorii iși fac simțita prezența in randul populației.

- ”Planta nemuririi, ”Aloe vera, se gasește in locuințele multora dintre noi, apreciata fiind ca planta decorativa, dar ceea ce poate nu stim, este faptul ca dincolo de aspectul estetic, aloe vera are proprietați terapeutice, dovedindu-se un ajutor la indemana in cazuri de: arsuri, ințepaturi de insecte,…