Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Reveal Marketing Research 58% dintre romani declara ca le va fi foarte greu sa achite facturile pentru utilitați in iarna care urmeaza, iar 50% sunt ingrijorați ca nu vor reuși sa incalzeasca locuința. Soluțiile pe care romanii le iau in calcul pentru sezonul rece sunt reducerea consumului produselor…

- Iata ca suntem deja pe ultima suta de metri inainte de venirea anotimpului rece. Vremea e capricioasa și trebuie sa ne gandim din timp la diverse mijloace de incalzire a spațiilor inchise, inclusiv in propriile locuințe. Pe piața de consum exista diferite sisteme de producere a caldurii, dar și a apei…

- 32% dintre romani sunt expuși in prezent la un risc climatic in interiorul locuințelor, precum: umezeala sau mucegai, temperaturi scazute, zgomot excesiv sau lipsa luminii naturale, potrivit unui studiu.

- Vine iarna și, avand in vedere costurile ridicate la incalzire, oamenii cauta soluții mai ieftine pentru a se incalzi in sezonul rece. Pe Tiktok circula un truc cu ajutorul carora poți avea caldura in casa cu un cost redus. Mai exact, cu o investiție totala de 50 de lei. Iata despre ce este vorba.

- Investiția a inceput inca din 2013, iar locatarii au luat bani dintr-un proiect cu autoritațile locale și au mai pus de la ei inca 26.000 de euro.Intrega inginerie a costat peste 115.000 de euro, dar acum a devenit singurul bloc din Polonia care produce electricitate și caldura mai mult decat consuma.…

- In zilele urmatoare, vremea la malul marii va fi in general frumoasa si se va incalzi.Vantul va sufla moderat, cu intensificari temporare. Anuntul meteorologilor PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 14.09.2022 ORA 09:00 15.09.2022 ORA 09:00Vremea va fi in general frumoasa si se va incalzi. Cerul…

- Ce planta trebuie sa ai seara in dormitor. Specialiștii susțin ca este o planta care te poate ajuta sa ai un somn liniștit. Mai mult decat atat, ea poate sa absoarba și substanțele toxice din aer. Cu siguranța ii vei simți tu efectul daca o vei ține in camera de odihna. Iata despre ce planta […] The…