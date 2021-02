Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul nu iarta pe nimeni, iar in ultimul an aproape 1 milion de romani s-au infectat cu COVID-19, iar printre aceștia au fost și numeroase persoane publice. Invitata la Star Matinal, interpreta Emilia Ghinescu a marturisit ca și ea a fost depistata cu COVID-19!

- Nicolas Maduro: "Dupa ce am primit permisiunea din partea oficialitatilor sanitare din tara va pot prezenta medicamentul care neutralizeaza 100% coronavirusul, Carvativir, mai bine cunoscut sub numele de picaturile miraculoase ale lui Jose Gregorio Hernandez. (...) "Zece picaturele sub limba, din patru…

- Emily Lawson, o femeie in varsta de 101 ani, nascuta intr-o perioada in care omenirea era devastata de virusul gripei spaniole, a fost vaccinata impotriva COVID-19, joi, in Scoția, informeaza DPA, citata de Agerpres.Batrana a primit prima doza a unui vaccin anti-COVID-19 din partea NHS Greater Glasgow…

- Specialiștii au aflat cum iți afecteaza covid-19 creierul, de fapt. Descoprirea etse una noua facuta de specialiști. Coronavirusul este o boala complicata care nu afecteaza doar sistemul uman respirator, ci creierul persoanei infectate. S-a aflat cum afecteaza creierul coronavirusul. Foarte multe persoane…

- Coronavirusul a ucis un american din 1.000 in ceva mai mult de 11 luni de la confirmarea primului caz de COVID-19 pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, transmite duminica dpa potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor compilate de Universitatea Johns Hopkins, sambata seara erau confirmate 331.561…

- Pe langa sechelele pulmonare, deja cunoscute, noul coronavirus poate provoca și o distrugere a țesutului osos la nivelul foselor nazale. Este concluzia la care a ajuns medicul Mircea Dragoteanu, specialist in...

- Potrivit statisticilor, cazurile de COVID-19 au explodat dupa introducerea obligativitații maștilor. Centrul pentru medicina al Universitații Oxford spune ca maștile nu aveau efect nici in intreruperea gripei sezoniere. Cazurile au explodat dupa introducerea maștilor Potrivit datelor extinse din Europa…