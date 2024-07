Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea nivelului marii și topirea ghețarilor ar putea face ca in urmatorii ani sa aiba loc mai multe cutremure. Dupa cum se știe, cel mai periculos tip de cutremur este cutremurul tectonic. Aceste cutremure sint cauzate de placile tectonice, placile masive de roca care alcatuiesc scoarța și mantaua…

- In adancul Pamantului se afla o minge metalica solida care se rotește altfel decat planeta noastra, precum un titirez invartindu-se in interiorul unui titirez mai mare, relateaza CNN pe site-ul sau.

- Oamenii de știința din China declara ca mușchiul Syntrichia caninervis, care crește in Antarctica și in deșertul Mojave, poate supraviețui in condiții marțiene, inclusiv seceta, niveluri ridicate de radiații și frig extrem. Potrivit cercetatorilor din China, mușchiul deșertului nu numai ca a supraviețuit,…

- Mii de credincioși clujeni au participat in Duminica Cincizecimii, la tradiționala Procesiune de Rusalii, desfașurata in centrul municipiului Cluj-Napoca. Manifestarea, inițiata in anul 2011 de Inaltpreasfințitul Parinte Andrei, continua o veche tradiție din Ardeal, avand in centrul ei rugaciunea…

- Un șofer și-a pus mașina de vanzare in mediul online la o suma uriașa, avand in vedere starea autoturismului. Acesta vrea mai mulți bani decat valoreaza mașina in realitate, mai ales ca a menționat ca se aude „un zgomot cand conduci”.Un internaut de pe platforma Reddit a distribuit un anunț publicat…

- Telescopul spatial Hubble, care a revolutionat astronomia in ultimii 30 de ani, va fi retras treptat din functiune printr-o reducere a orelor de observare, au anuntat, marti, oficiali ai NASA, informeaza AFP, citata de Agerpres.Probleme de stabilitate au aparut in ultimele luni la unul dintre cei trei…

- Viața pe Marte? O serie de roci imprastiate pe o straveche linie a unui tarm de pe Marte arata ca Planeta Rosie ar fi fost mult mai asemanatoare Terrei decat au crezut oamenii de stiinta, conform unui studiu publicat in jurnalul JGR Planets, transmite marti Live Science. Rocile, descoperite de roverul…

- Cercetatorii vorbesc despre o noua „lume” descoperita in adancurile Pamantului. Este vorba despre un ecosistem gigantic, plin de viața, care a uimit oamenii de știința. Miliarde și miliarde de microorganisme traiesc la doar cațiva kilometri sub suprafața solului, potrivit unei echipe internaționale…