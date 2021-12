Plannerul Made for Business, un nou material lansat de Academia Gomag, cea mai buna resursa de eCommerce

Plannerul Made for Business, un nou material lansat de Academia…

Academia de eCommerce Gomag, premiata anul acesta drept cea mai buna resursa de eCommerce din Romania, lanseaza in premiera un nou material, sub numele Made for Business.

Made for Business este un planner pentru business si viata personala, nedatat, ce contine 240 de pagini consistente, pline de trackere, checklist-uri, organizatoare, liste si planificatoare lunare / saptamanale.

Made for Business poate fi comandat deja in Academia Gomag si reprezinta un bun personal util pe termen lung, pentru inceputul noului an.

Pentru cine e plannerul Made for Business?

Echipa Academia…