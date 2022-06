Planifici o vacanță la mare? Cîteva țări au scos restricțiile de călătorie Incepind 1 mai, masurile restrictive la intrare in Bulgaria au fost eliminate, iar certificatul digital Covid nu mai e solicitat la intrarea pe teritoriul țarii. Aceeași regula este valabila și in Romania, unde moldovenii pot calatori fara a prezenta un test la Covid sau dovada vaccinarii. Datele se conțin in noua alerta de calatorie, emisa de ministerul de Externe. Autoritațile Republicii E Citeste articolul mai departe pe noi.md…

