Daca te pregatești pentru o calatorie, fie alaturi de cel mic / cei mici, cu siguranța ai o mie de ganduri contradictorii și iți vine sa impachetezi toata casa (mai ales daca copilul e foarte mic, am trecut prin asta… cand am plecat cu jumatate de casa in bagajele din portbagaj și am folosit nici o zecime din lucruri). Așa ca pe masura ce am calatorit tot mai mult, am simplificat procesul pentru a ne deplasa rapid și ușor.