- Este o toamna bogata in fructe, dar asta nu inseamna ca fermierii care au livezi au scapat de probleme. Dimpotriva, creșterea prețului la energie le da mari batai de cap. Mai ales in ceea ce privește depozitarea.

- Comisia Europeana propune ca toti cetatenii si intreprinderile care detin un cont bancar in UE si in tarile SEE sa poata face plati instant in euro, scopul propunerii fiind ca platile instant in euro sa fie accesibile ca pret, sigure si procesate fara obstacole in intreaga UE.”Platile instant…

- Dupa ce prima licitația a fost anulata, primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o noua licitație pentru achiziția de servicii de elaborare documentații tehnico economice privind creșterea eficienței energetice a cladirilor spitalului municipal Blaj. Valoarea…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in decembrie au crescut cu 3,72 dolari, pana la 88,86 dolari pe baril, reprezentand un castig de 4,4%. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 4,14 dolari, sau cu 5,2%, la 83,63 dolari pe baril. Preturile petrolului au scazut…

- CFR Cluj - FC Voluntari | Claudiu Petrila (21 de ani) a deschis scorul cu un gol superb. Extrema stanga ar putea ajunge in Ligue 1. Petrila a deblocat partida din Gruia in minutul 21. Unul dintre cei mai promițatori fotbaliști ai lui Dan Petrescu a executat perfect o lovitura libera de la 20 de metri,…

- Adoptarea tehnologiilor digitale de catre intreprinderi are potențialul de a imbunatați serviciile și produsele și de a crește competitivitatea. Digitalizarea este cruciala pentru imbunatațirea rezistenței economice a intreprinderilor.

- creart/Teatrelli cauta 30 de spectatori-voluntari care sa fie prezenti pe 7 si pe 8 septembrie la filmarea unuia dintre cele mai apreciate spectacole din Bucuresti, „Maria de Buenos Aires”, semnat de Razvan Mazilu, o productie de musical unica in Romania.

- Departamentul Securitatii Statului - fosta Securitate - a stiut "exact" unde se aflau sotii Nicolae si Elena Ceausescu dupa fuga lor cu elicopterul in decembrie 1989 si nu a incercat sa ii salveze inainte de procesul in urma caruia au fost condamnati la moarte. Declaratiile mai multor martori, aflate…