Plângeri penale la kilometrul zero Intamplare ciudata duminica, 26 august, in jurul orei 19:30, in curtea unui imobil amplasat pe Bulevardul Revoluției la kilometrul zero. Ușa de la intrarea intr-un demisol a fost distrusa in totalitate dupa ce șoferul unui Ford Ka a intrat cu mașina in ea. Marți, 28 august, mașina se afla tot acolo, proprietarul parand ca și-a abandonat autoturismul. Cel care deține spațiul al carei ușa a fost distrusa a incercat sa urneasca mașina din loc pentru a avea acces la demisol, insa a reușit doar sa rupa manerul portierei, trezindu-se astfel cu o plangere penala la Poliție pe numele sau pentru distrugere,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

