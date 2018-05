Stiri pe aceeasi tema

- O plangere penala a fost depusa, miercuri, la DNA pe numele soților Klaus Iohannis și Carmen Iohannis. Demersul aparține jurnaliștilor de la Lumeajustiției, care acuza faptul ca președintele a obținut venituri necuvenite de pe urma a doua imobile din Sibiu.„Atenție, in politica de foarte multe…

- Redactia Lumeajustitiei.ro a depus miercuri, la registratura sediului central al DNA din Bucuresti o sesizare penala impotriva Presedintelui Klaus Werner Iohannis, a sotiei sale Carmen Iohannis si a notarului Radu Gabriel Bucsa din Sibiu, in legatura cu manoperele prin care cuplul prezidential a…

- Antena 3 a prezentat miercuri seara un memoriu semnat cu numele Ștef Maria Cristina, judecator la Tribunalul Salaj. In documentul transmis Guvernului se sustine ca la Salaj "anumite dosare cu infracțiuni grave sunt scoase din tribunal și prezentate la Serviciul Roman de Informații. Comitetul mixt…

- Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, anunța ca a facut o plangere penala impotriva lui Cristian Bușoi, președinte al PNL București. Aceasta susține ca o va depune daca aleșii PNL in CGMB nu vor vota proiectele aflate pe ordinea de zi

- Cristian Dide, tanarul care a proiectat mesajul #Rezist pe Muzeul de Arta din Capitala vineri seara, cu ocazia Festivalului Spotlight, a anuntat ca va face plangere pe numele politistilor care l-au incatusat. "Eu am facut afirmatii ironice la adresa acelui politist. Eu nu am spus ca agentul…

- Romica Parpalea, vicepresedinte al PSD Teleorman in perioada 2009-2012 si denuntator in dosarul "Referendumul", s-a prezentat luni la DNA pentru a fi audiat in cazul unei plangeri formulate de acesta pe numele primarului din Alexandria,Victor Dragusin, si a mai multor judecatori si procurori din…

- Gigi Becali a anunțat ca FCSB va face plangere la Comisia de Disciplina a FRF dupa ultima declarație a lui Razvan Burleanu, președintele Federației. "Cei ce vor arbitri straini sa spuna ce șpagi dadeau ei pana in 2014 arbitrilor", a fost declarație lui Burleanu, care l-a inflamat pe Gigi Becali, acesta…

- Mircea Negulescu, zis și procurorul Portocala, a ajuns astazi la audieri la Parchetul General, in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor prezentate in spațiul public. Dupa audieri și dupa ce a trecut rapid printre jurnaliști fara sa dea declarații, Mircea Negulescu s-a intors la Parchet…