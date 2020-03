Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu s-a razgandit cu privire la trotuarul din fața Palatului Dicasterial. Va reamintim ca mai multe imagini cu modul in care au fost așezate dalele albe și gri de pe str. Martin Luther au facut valva pe Facebook. Internauții au criticat decizia primariei de a folosi placi in aceste culori,…

- In ciuda avertismentelor venite din partea Direcției de Cultura sau a Ordinului Arhitecților, Primaria Timișoara continua lucrarile de pavare a tortuarului adiacent Palatului Dicasterial. Va reamintim ca modul in care era pavat trotuarul aflat in șantier a starnit reacții negative atat din partea unor…

- Pe santierul Catedralei se munceste la foc continuu, desi cei mai multi angajatori au restrans activitatea. Medicii recomanda sa pastram o distanta de cel putin un metru fata de alti oameni, dar acest lucru nu este aplicabil și in cazul Catedralei Mantuirii Neamului.Nu mai sunt locuri de carantina…

- Directia Judeteana pentru Cultura(DJC) Vrancea a formulat o plangere impotriva solutiei de clasare pronuntata de Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea, in dosarul avand ca obiect infractiunea de executare de lucrari fara autorizatie de construire la monumentul istoric Casa Apostu din orasul Odobesti,…

- O fosta angajata a Operei Naționale din Iași a anunțat, luni, ca a depus o plangere penala pe numele actualului manager al instituției, Beatrice Rancea, pentru ca aceasta din urma refuza sa o reangajeze, deși a caștigat acest drept in instanța, transmite corespondentul MEDIAFAX.Otilia Pop,…

- Ziarul Unirea Primaria Alba Iulia: Lucrari de salubrizare pe drumurile publice din municipiu. Recomandari pentru cetațeni Primaria municipiului Alba Iulia anunța ca au fost demarate lucrarile de salubrizare pe drumurile publice din municipiu. In prezent, lucrari se desfașoara pe str. Alexandru Ioan…

- Angajații SC Confort Urban SRL continua reabilitarea trotuarelor pe bulevardul Mamaia, porțiunea cuprinsa intre strada I.G. Duca și strada Mihai Viteazu. Se monteaza pavele care vor reconstrui zona pietonala pe o lungime de peste 500 de metri. Totodata, infrastructura pietonala a fost modernizata…

- Ministerul Culturii va dispune verificarea aspectelor semnalate la santierul deschis in apropierea statuii Lupa Capitolina din Constanta, in vederea asigurarii protejarii patrimoniului arheologic. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, transmis miercuri AGERPRES, ministerul s-a sesizat, in…