- Conservatoarea germana Ursula von der Leyen isi incepe duminica mandatul de cinci ani la conducerea Comisiei Europene (CE), devenind prima femeie ajunsa presedinte al executivului comunitar, scrie agerpres.ro. De profesie medic, ea era vazuta inainte ca o posibila succesoare a cancelarului german…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis un mesaj de felicitare adresat Ursulei von der Leyen dupa votul de investire a noii echipe a Comisiei Europene.“Majoritatea larga cu care a fost investita noua Comisie Europeana, condusa de doamna Ursula von der Leyen, confirma consistența programului prezentat…

- Klaus Iohannis s-a intalnit, in urma cu puțin timp, cu Ursula von der Leyen, președintele viitoarei Comisii Europene.Președintele Klaus Iohannis spus, inainte de intalnire, ca ii va transmite Ursulei von der Leyen ca nu accepta ca Guvernul Viorica Dancila, fiind demis, sa faca propunerea de…

- Potrivit publicatiei citate, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a declarat luni ca von der Leyen e in contact cu prim-ministii ungar si roman Viktor Orban si Viorica Dancila si asteapta „noi nume" din partea lor. „Candidatii trebuie sa fie adecvati si sa corespunda portofoliilor. Daca ceva nu…

- Președinta Comisiei juridice (JURI) a Parlamentului European, Lucy Nethsingha, i-a transmis o scrisoare șefului Legislativului comunitar, in care il informeaza pe aceasta ca in sedinta de luni a comisiei s-a ajuns la concluzia ca Rovana Plumb nu poate exercita functia de comisar european in conformitate…

- Ursula von der Leyen, presedinta aleasa a Comisiei Europene, trebuie sa le ceara guvernelor ungar si roman sa propuna noi candidati pentru postul de comisar european daca cei doi candidati, Laszlo Trocsanyi si Rovana Plumb, nu isi pot solutiona conflictele de interese sesizate de membrii Comisiei…

- Președintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a desemnat-o pe Dana Spinant, fosta jurnalista la PRO TV, in funcția de purtator de cuvant adjunct al Executivului european, se arata intr-un comunicat al instituției europene, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Misterul a fost elucidat!…