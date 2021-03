Stiri pe aceeasi tema

- Un consilier general din Consiliul General al Municipiului Bucuresti a fost confirmat ca fiind infectat cu virusul SARS-CoV-2. Acesta face parte dintre consilierii care au participat la sedinta CGMB de vineri. Informatia privind diagnosticarea cu COVID-19 a unuia dintre consilierii generali…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține ca suspendarea PUZ-urilor din cinci sectoare ale Capitalei, aprobata vineri de Consiliul General al Municipiului București, este o victorie a societații civile,...

- Primarul Bucureștiului ceruse inițial suspendarea pentru 2 ani. PNL a propus trei luni, in cel din urma s-a ajuns la un an. Nicușor Dan a motivat decizia de suspendare a planurilor de urbanism zonal prin faptul ca acestea nu servesc interesul bucureștenilor, multe spații verzi fiind amenințate cu dispariția.…

- F. T. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, „in urma apariției in spațiul public a unor imagini ce ilustreaza un incident intre agenții de paza ai unei societați și un barbat, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Ploiești s-au sesizat din oficiu și au efectuat…

- De fiecare data cand a ramas fara o soluție pentru impunerea restricțiilor in pandemia de coronavirus, Guvernul a recurs la Codul penal, amenințandu-i pe romani cu articolul care incrimineaza „zadarnicirea combaterii bolilor”. Realitatea arata insa ca lucrurile nu au stat cum și-ar fi dorit guvernanții.…

- O plangere penala a fost depusa pe numele lui IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Acesta a acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor, cel mai probabil din cauza ca a ținut slujbe cu mulți participanți in plina pandemie. Conform competenței, cazul a fost declinat Parchetului de pe langa Curtea…

- Politistii au intrerupt o petrecere dintr-un club din Capitala, la care participau 26 de persoane. Organizatorul s-a ales cu un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Potrivit Mediafax , initial, politistii au fost sesizati ca o persoana ar fi sechestrata. „In dimineata de 27.12 In jurul…

- Pe 10 decembrie, Matei Strugurel a fost condamnat la 1 an de inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor de catre Judecatoria Buzau. Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, barbatului i-a fost interzisa exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii…