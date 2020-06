Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de buget și Comisia economica din Senat iau in calcul, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO, sa depuna o plangere penala impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu, pentru absența repetata a ministrului de la lucrarile celor doua comisii unde demnitarul a fost invitat…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, estimeaza ca inflatia va cobori anul acesta sub 2%, in prezent tendinta fiind de scadere. "Tot in aceasta perioada PSD-ul a tot strigat - si aici mi se pare o ticalosie maxima - zi de zi, desi oamenii treceau prin aceasta perioada dificila, sa vii sa…

- Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului (foto: Facebook) Federația Tinerilor din Constanța a depus o plangere penala la DNA impotriva ministrului Ionuț Stroe, pentru mai multe fapte asimilate faptelor de corupție: abuz in serviciu cu folos patrimonial pentru altul, complicitate la abuz in serviciu…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a explicat luni in Parlament cum s-au cheltuit imprumuturile luate de Romania in luna aprilie:Imprumuturile efectuate in luna aprilie au fost alocate pentru: cheltuieli de personal - 8,8 miliarde de lei, mai putin cu 60 de milioane de lei fata de luna martie…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni in plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea pe moțiunea simpla inițiata de parlalamentarii PSD si intitulata „Virusul Cițu a infectat economia naționala!”, ca semnatarii ar trebui sa raspunda penal pentru faptul ca submineaza statul prin legile…

- PSD va depune la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului finantelor publice, Florin Citu. Presedintele intermar al PSD, Marcel Ciolacu, a criticat masurile luate de Ministerul Finantelor si spune ca este nevoie de o proiectie bugetara realista pentru a depasi aceasta criza. PSD va…

- Ministrul Finanțelor a atras atenția ca trebuie reevaluate cheltuielile din aparatul bugetar. Florin Cițu a evitat sa raspunda clar daca vor avea loc creșterile de pensii și de alocații programate in a doua parte a anului sau o eventuala reducere a salariilor bugetarilor. Ministrul da asigurari ca in…

- Eugen Chelemen, redactor - șef al Romania TV, anunța ca il da in judecata pe ministrul de Interne Marcel Vela, dupa ce acesta ar fi amenințat o jurnalista ca va ajunge incatușata pentru ca a divulgat informații confidențiale.Citește și: O tanara BOLNAVA de COVID-19 s-a DEZLANȚUIT din spital:…