- Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populara a decis formularea unei plangeri penale impotriva lui Cristian Diaconescu pentru fals in declarații: „Continua sa iși aroge funcția de președinte al partidului”.

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) anunța ca va depune o plangere penala impotriva lui Cristian Rosu, vicepreședinte al ASF, pentru faptul ca, in cadrul proiectului de hotarare a Guvernului privind plafonarea tarifelor RCA practicate de societațile…

- O noua plangere penala la DNA a fost depusa pe numele lui Nicușor Dan, la doar cateva zile dupa perchezițiile facute de procurorii DNA la Primaria Capitalei. „Din cate ințeleg este vorba despre o plangere penala formulata ca urmare a unui demers inițiat de postul Antena 3. Ulterior, au existat…

- Liderul deputaților AUR, George Simion, ii acuza pe procurorii de la Parchetul General de dubla masura. El arata ca in momentul in care a facut plangere penala impotriva lui Florin Cițu i s-a spus ca sunt declarații politice, in timp ce in cazul scandalului dintre el și Virgil Popescu procurorii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat, marți, ca va depune plangere penala impotriva lui George Simion, dupa incidentul de luni, cand liderul AUR l-a luat de gat și l-a jignit chiar la tribuna Parlamentului.

- Ministrul Energiei a anunțat ca va depune plangere penala impotriva liderului Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion. George Simion l-a agresat verbal și fizic pe Virgil Popescu in plenul Camerei Deputaților, la ședința de luni, cand a fost dezbatuta moțiunea simpla indreptata impotriva ministrului.…

- Polițiștii, angajații din penitenciare și militarii rezerviști au ieșit in strada pentru a treia zi consecutiv. Mai mult decat atat, au facut și o plangere penala impotriva ministrului de Finanțe, Adrian Caciu pe care il acuza ca a incalcat legea salarizarii. Ministrul i-a primit la negocieri și chiar…

- Oana Zavoranu a avut parte de o situație neașteptata in trafic. Vedeta și soțul ei au fost amenințați de un șofer inarmat cu un cuțit. Iata de declarații a facut despre masurile pe care le-a luat in privința evenimentului.