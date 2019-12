Plângere penală la DNA pentru Târgul de Crăciun și Orășelul Copiilor din Ploiești. Primarul, în conflict cu USR Targulde Craciun și Orașelul Copiilor din Ploiești au devenitsubiectele unei plangeri penale formulate impotriva primaruluiAdrian Dobre (PNL) Candidatul USR la Primaria Ploiești a sesizatDNA, acuzandu-l pe edil ca a avantajat o firma privata pentruevenimentele de sarbatori din oraș, fara licitație public, cutoate documentele incheiate in aceeași zi și intr-un secretabsolut. Primarul ar fi favorizat o firma din Bucov, considera candidatul USR Mihai Polițeanu. „Spera sa fie vizibil” a spus primarul, in replica. Sesizarea penala a fost depusa la Serviciul Teriotorial Ploiești al DNA, arata Mediafax.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a fost reclamat la DNA de candidatul USR la Primarie, Mihai Polițeanu, care arata, in sesizare, ca edilul impreuna cu un director ar fi organizat Targul de Craciun și Orașelul Copiilor din oraș avantajand o firma privata. „Spera sa fie vizibil",ii raspunde Dobre,…

