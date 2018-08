Partidul Dacismului Autonom Conservator a depus plangere penala in rem impotriva unor autori necunoscuți la acest moment, responsabili de savarșirea faptei constand in crearea pe Facebook a unor grupuri care au ca scop mobilizarea colectiva a populației in data de 10 august 2018 și propagarea de mesaje instigatoare la violența.

”Va solicitam sa luați toate masurile legale și sa demarați toate acțiunile legale care se impun in vederea antrenarii raspunderii penale a persoanelor responsabile de comitarea infracțiunii sesizate, in scopul restabilirii ordinii de drept și prevenirii repetarii…