Stiri pe aceeasi tema

- O plangere penala a fost despusa, pe 13 septembrie, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau impotriva Patriarhului Daniel si a membrilor Sfantului Sinod, acestia fiind acuzati ca incita la ura, xenofobie si rasism, prin intermediul textelor din Biblie.

- O plangere penala a fost despusa, pe 13 septembrie, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau impotriva Patriarhului Daniel si a membrilor Sfantului Sinod, acestia fiind acuzati ca incita la ura, xenofobie si rasism, prin intermediul textelor din Biblie.

- O plangere penala a fost depusa la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau impotriva Patriarhului Daniel si a membrilor Sfantului Sinod, acuzandu-i de conceptii rasiste si xenofobe, care sunt prezentate in Biblie. BOR considera plangerea “o aberatie”, pe care nu o va lua in considerare.“Nu…

- O plangere penala a fost depusa la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau impotriva Patriarhului Daniel si a membrilor Sfantului Sinod. Toti sunt acuzati de conceptii rasiste si xenofobe, care sunt prezentate in Biblie....

- Vasilica Militaru, reprezentantul Asociatiei Neamul Romanesc, a depus la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau o plangere penala in care il acuza pe Patriarhului Daniel si pe membri Sfantului Sinod de conceptii rasiste si xenofobe, care sunt prezentate in Biblie, scrie Mediafax . In replica, BOR…

- O plangere penala a fost depusa la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau impotriva Patriarhului Daniel si a membrilor Sfantului Sinod ... The post Plangere penala contra Patriarhului Daniel: Promoveaza personalitati criminale. Raspunsul BOR dupa ce a aflat la ce se refera barbatul: Este o aberatie…

- O plangere penala a fost depusa la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau impotriva Patriarhului Daniel si a membrilor Sfantului Sinod, acuzandu-i de conceptii rasiste si xenofobe, care sunt prezentate in Biblie. BOR considera plangerea “o aberatie”, pe care nu o va lua in considerare.

- Fostul primar al orașului Piatra Neamt, Gheorghe Ștefan (zis Pinalty), a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la 3 ani și 3 luni de inchisoare cu executare.Iata minuta instanței: 1.Respinge cererea de sesizare a ICCJ in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile formulata de inculpatul…