Plângere în instanță împotriva reţelelor de socializare, precum Facebook şi TikTok, acuzate că dăunează sănătății mintale a elevilor Reprezentantii scolilor publice din orasul american Seattle au depus o plangere in instanta impotriva retelelor de socializare, precum Facebook si TikTok, pe care le acuza de „atingeri aduse sanatatii mintale a publicului tanar", intrucat ar provoca anxietate, o depresie in crestere in randul elevilor si tentative de sinucidere, informeaza AFP, citata de Agerpres. Plangerea vizeaza […]

