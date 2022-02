Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui pușcaș marin american care a fost ucis in timpul retragerii din Afganistan l-a dat in judecata pe actorul Alec Baldwin, cerandu-i daune de 25 de milioane de dolari dupa ce acesta i-a acuzat pe Instagram ca sunt insurecționiști, potrivit CNN.

- Alec Baldwin coopereaza in cadrul anchetei asupra incidentului in urma caruia o directoare de imagine si-a pierdut viata in timpul filmarilor la pelicula ''Rust'', a dat asigurari actorul american sambata, la aproape o luna dupa ce politia a obtinut un mandat de confiscare si perchezitie pentru telefonul…

- Conținutul telefonul celebrului actor Alec Baldwin va fi cercetat de poliție dupa emiterea unui mandat de perchezitie, ca urmare a impușcarii directoarei de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare la westernul "Rust", scrie BBC.

- Politia care investigheaza cazul mortii directoarei de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale western-ului "Rust" a obtinut un mandat de perchezitie pentru telefonul actorului Alec Baldwin, informeaza BBC. Halyna Hutchins a murit, iar regizorul peliculei, Joel Souza, a fost ranit,…

- Un judecator a aprobat joi un mandat de perchezitie pentru telefonul lui Alec Baldwin, dupa ce acesta a fost acuzat ca a impuscat-o mortal pe regizorul de imagine Halyna Hutchins pe platoul de filmare din New Mexico., scrie ntd.com.

- Alec Baldwin a vorbit pentru prima data intr-un interviu acordat postului de televiziune acordat ABC News și difuzat joi seara despre ce s-a intamplat la finalul lunii octombrie pe platoul de filmare al filmului „Rust”, cand regizoarea Halyna Hutchins a murit. Actorul a recunoscut ca, in urma incidentului,…

- La o luna de la moartea tragica a regizoarei Halyna Hutchins, actorul Alec Baldwin a acordat primul interviu despre ce s-a intamplat pe platoul de filmare al filmului „Rust”. Multe intrebari sunt inca fara raspuns.

- Actorul si producatorul Alec Baldwin a declarat intr-un interviu acordat ABC News ca nu a tras cu arma pe platoul de filmare pentru „Rust”, unde a murit impuscata Halyna Hutchins, director de imagine, si a fost ranit regizorul Joel Souza. „Nu as indrepta vreodata arma spre cineva si sa apas…