- Uniunea Europeana va intenta un proces la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) impotriva taxelor impuse de SUA pe importurile de otel si aluminiu din UE, a afirmat joi comisarul european pentru Comert, Cecilia Malmstrom, intr-un briefing de presa.

- Statele Unite vor continua sa introduca masuri comerciale împotriva Chinei, a anuntat marti Casa Alba, desi acum câteva zile Washingtonul si Beijingul semnalasera intentia de a gasi solutii la disputele bilaterale, relateaza site-ul agentiei Reuters. Pâna pe…

- Coreea de Sud a depus o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) impotriva deciziei autoritatilor SUA de a impune tarife de import la masini de spalat si panouri solare, a anuntat, luni, Ministerul...

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- Facebook se afla miercuri in continuare in centrul unei adevarate furtuni mondiale, dupa ce societatea Cambridge Analytica a fost acuzata ca a cules – in mod ilegal – datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare, relateaza AFP. Societatea lui Mark Zuckerberg s-a declarat ”scandalizata…

- Potrivit lui Winkler, impunerea de taxe vamale suplimentare de 25% la importul de otel si de 10% la importul de aluminiu ar urma sa intre in vigoare in noaptea de 22 spre 23 martie, Uniunea Europeana pregatind deja un set de contramasuri fata de SUA, in situatia in care nu va fi exceptata de la plata…

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…