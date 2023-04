Plângere contra unui donator de spermă bănuit a fi tatăl a 550 de copii O asociație, care apara drepturile copiilor olandezi proveniți din donații de sperma, a depus o plangere pe 26 martie a.c. contra unui barbat banuit ca, in urma acestui tip de donații, ar fi contribuit la venirea pe lume a peste 550 de copii, in cel puțin 13 clinici, transmite BFMTV. Acest comportament este periculos pentru sanatatea copiilor donatorului. Barbatul, donator in serie, in varsta de 41 de ani, a fost totuși exclus de la donarea de sperma in 2017 de Societatea olandeza de obstetrica și ginecologie (NVOG). In acea perioada, el ar fi contribuit la nașterea a 102 copii, depașind cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

