Fostul presedinte american Donald Trump, interzis pe retelele sociale dupa asaltul din ianuarie asupra Capitoliului de la Washington, a anuntat miercuri ca introduce o plangere colectiva in justitie impotriva gigantilor Facebook, Twitter, Google si a directorilor lor executivi, pe care ii acuza ca sunt responsabili de o „cenzura ilegala”, neconstitutionala. ‘Astazi, alaturi de America First Policy Institute’, o organizatie care promoveaza politicile ‘America First’ sustinute de Donald Trump, ‘depun, in calitate de principal reprezentant, o actiune colectiva majora in justitie impotriva gigantilor…