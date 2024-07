Plângem după bani, dar crește numărul bugetarilor Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in luna mai, de 1.294.311, cu 1.762 mai multe comparativ cu luna anterioara. Aproape 64% dintre acestea se aflau in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF). De la inceputul anului, in fiecare luna s-a marit numarul de bugetari. Din […] The post Plangem dupa bani, dar crește numarul bugetarilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii din Romania se confrunta cu vești proaste, deoarece prețul carburanților continua sa creasca. Conform informațiilor, atat benzina, cat și motorina au depașit pragul de 7 lei pe litru in ultima saptamana, iar de la 1 iulie sunt așteptate noi majorari. In ultimele zile, prețul unui litru de motorina…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in aprilie 2024, de 1.292.549, cu 3.009 mai multe comparativ cu luna anterioara (plus 0,23%), aproape 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in aprilie 2024, de 1.292.549, cu 3.009 mai multe comparativ cu luna anterioara (plus 0,23%), aproape 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in aprilie 2024, de 1.292.549, cu 3.009 mai multe comparativ cu luna anterioara (plus 0,23%), aproape 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor…

- Verificarile la granițele Romaniei s-au intensificat odata cu instalarea unor echipamente ultra-moderne in multe puncte de trecere a frontierei. Grație celor mai noi tehnologii, fiecare detaliu va fi scanat cu meticulozitate. Doua scannere noi au fost deja puse in funcțiune la Biroul Vamal Albița. Marți,…

- Premierul Marcel Ciolacu a abordat recent intrebari delicate privind posibilitatea unei noi creșteri a salariilor bugetarilor. Intr-un raspuns detaliat, acesta a subliniat importanța corectarii sistemului de impozitare a muncii in Romania, mai ales pentru cei cu venituri mici. In cadrul unei discuții…

- Uniunea Europeana a adoptat o directiva, obligatorie și pentru Romania, prin care, din 2030, se cere statelor membre, sa adopte planuri naționale pentru renovarea cladirilor și apariția cladirilor ecologice. Regulile de construire vor fi stricte. Construcțiile vor trebui sa se incadreze in cerințele…

- Guvernul adopta azi o inițiativa a Ministerului Finanțelor care stabilește plata contributiei financiare voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Romania va plati voluntar 40.000 de euro la bugetul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE)…