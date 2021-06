Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in ultimul an, aproape 6.000 de sesizari privind disparitii de copii, informeaza un comunicat al Organizatiei Salvati Copiii. Potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie, in perioada 30 aprilie 2020 -…

- Dan Helciug, in varsta de 47 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania, insa, pandemia i-a schimbat total viața. Concertele au lipsit, iar interpretul s-a reorientat. Acesta a caștigat bani din diverse activitați, iar in cazul in care lucrurile nu se vor indrepta, și-a facut deja…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, PF Daniel, vorbeste, in PAstorala trimisa de Paste, despre pandemia de coronavirus si modul in care criza sanitara a pus la grea ncercare omenirea, potrivit news.ro. ”Pandemia ne cheama sa pretuim viata si sanatatea noastra, precum si viata si sanatatea semenilor…

- Modelul de lucru hibrid s-a conturat tot mai mult in ultimul an la nivel global si exista deja angajatori din Romania care au decis sa treaca permanent la acest sistem in care echipa lucreaza partial de la birou si restul de acasa, potrivit unui sondaj realizat de un dezvoltator de birouri. Aproape…

- Numeroase lucrari in diverse tehnici, realizate in ultimul deceniu de Maia Stefana Oprea, una dintre cele mai cunoscute si apreciate artiste contemporane din Romania, se regasesc incepand din 20 aprilie 2021 in expozitia VR (virtual reality) „On the Naturalness of Things“ / „Despre naturaletea lucrurilor“,…

- India, unde 87 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost administrate pana in prezent la o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, se confrunta cu o lipsa de seruri impotriva noului coronavirus, intr-un moment in care numarul infectiilor atinge un nou record zilnic, informeaza AFP.…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, este de parere ca soluția pentru a stopa raspandirea noului coronvirus in Romania este carantina, chiar și numai pentru doua saptamani. Andreea Moldovan a explicat de ce susține varianta carantinarii Romaniei: „Perioada de incubație a virusului…

