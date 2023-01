Planete retrograde 2023: Calendarul complet! La ce să te aștepți de la marile planete retrograde! Astrologia este o practica care folosește pozițiile corpurilor cerești – și anume Soarele, Luna, planetele și constelațiile – pentru a trage inapoi cortina cosmica și a prezice modul in care s-ar putea desfașura evenimentele din viitor. Și in timp ce retrogradele sunt de temut in comunitatea astro, este important sa ne amintim ca nu inseamna intotdeauna dezastru. Cand o planeta retrogradeaza, este timpul sa facem un pas inapoi și sa privim ce reprezinta planeta retrogradata și sa lustruim acea parte a vieții noastre, mai degraba decat sa mergem inainte. Și cand viața se simte haotica, imprevizibila… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna plina din Rac marcheaza o perioada dificila pentru multe zodii, cu indoieli, tensiune și decizii noi. Va fi prima cumpana din acest an pentru mulți dintre noi, mai ales pentru cei care sunt forțați de evenimente sa iși schimbe traiectoria. Cuprins: Luna plina din Rac și conjunctura astrala Luna…

- Ultima noastra invartire in jurul Soarelui a fost ca o tura salbatica intr-un rollercoaster cosmic. Anul 2023 promite la fel de multe urcușuri și coborașuri. Doar ca acum vom avea ceva mai multa experiența și vom fi pregatiți sa gestionam schimbarile bruște. Lasa soarele sa intre in casa ta! Se ivesc…

- Vor fi multe momente frumoase in cele patru saptamani din ianuarie, caci evenimentele astrale viitoare sunt favorabile scrierii unor povești emoționante de iubire. Semnele zodiacale iși vor aminti cu drag de tot ce vor trai acum și nu vor lasa nimic sa le indeparteze de sufletele lor pereche.Cele mai…

- Dupa un an 2022 plin de evenimente frumoase dar și mai puțin placute, vom avea ceva mai multa experiența și vom fi pregatiți sa gestionam schimbarile bruște. Incepe un an nou promițator! Odata cu mutarea lui Pluto, planeta morții și a renașterii, in Varsator pentru prima data din 1798, „viitor" este…

- Argentina infrunta Franta in finala Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, duminica, de la ora 17:00, pe stadionul Lusail. Este, insa, si un duel al titanilor. Leo Messi, de partea Argentinei, are sansa sa isi incheie parcursul la turneele finale cu un trofeu, in timp ce de partea Frantei se afla…

- Edgar Cayce – marele medium american – ne-a ghidat prin „citirile” sale sa putem ințelege ca facem parte dintr-un grup de suflete și nu suntem indivizi izolați. Sufletele pe care le intalnim in iubirile noastre nu sunt intamplatoare. Nu suntem singuri decat daca alegem sa fim. Iar sarbatorile de Craciun…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii DIICOT Constanta au retinut patru persoane pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de minori si…