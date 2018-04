Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat si cordoane instalate in jurul resedintei Reginei Elisabeta dupa ce un vehicul considerat suspect a fost oprit de politisti pe un drum vizavi de palat, a anuntat anterior purtatoarea de cuvant a politiei. Alerta pe Aeroportul Otopeni, din cauza unei masini suspecte.…

- Un portret in ulei despre care se crede ca ar fi fost pictat de Hitler, va fi scos la licitatie la pretul de pornire de 60.000 de euro. Portretul infatiseaza o tanara frantuzoaica, o fosta iubire de-a dictatorului nazist, dupa cum informeaza Reuters.

- Horoscop Paște 2018 Luna indica emotiile pasagere, dar si bagajul sufletesc acumulat inca din copilarie (traumele, evenimentele marcante, amintirile bogate in senzatii care ne-au format modul in care am invatat sa ne protejam). Acum, in Capricorn, se reactiveaza la cei cu biografii familiale complicate…

- Cateodata crezi ca ai facut o descoperire revolutionara, doar sa afli ca ai redescoperit roata. Sau in cazul lui Peter Dunsby, cosmolog la Universitatea Cape Town, Africa de Sud, ai redescoperit planeta Marte.

- A dat multinaționala din Cluj pe gradina din deal a bunicilor O tanara de 26 de ani din Cluj-Napoca, absolventa a doua facultati si a unui master in comunicare la Universitatea Babes-Bolyai (UBB), a lucrat trei ani intr-o companie multinationala, dupa care a decis sa deschida o afacere in agricultura…

- Primul ”pool park” din Alba dotat cu tobogane de zeci de metri lungime va fi realizat de o firma privata. Aceasta in timp ce Primaria Alba Iulia se ”chinuie” de ani de zile sa inceapa mult asteptatul proiect al strandului public.

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului […]