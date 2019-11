Planeta se îndreaptă către un dezastru climatic global, avertizează oamenii de ştiinţă Mai mult de jumatate dintre punctele critice care ar putea conduce catre schimbari la nivel mondial pe termen lung si ireversibile, amenintand civilizatia umana, au fost activate, avertizeaza mai multi oameni de stiinta intr-un articol publicat in jurnalul stiintific Nature, citat joi de DPA.



Un grup de cercetatori, printre care se numara un profesor emerit de la Universitatea Nationala Australiana (ANU), Will Steffen, a argumentat intr-un articol publicat in jurnalul Nature ca cele noua puncte critice ar putea actiona ca un sir de piese domino. ''De indata ce una sau doua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In doi ani, toata comuna Snagov va avea retea de alimentare cu apa si canalizare Primarul Marian Oancea a organizat, saptamana trecuta, alaturi de Consiliul Local, o intalnire informativa cu cetațenii comunei Snagov, pentru a le comunica detalii referitoare la implementarea proiectului ”Extindere rețea…

- ⬤ In turul 2 al ”prezidențialelor”, ilfovenii l-au trimis pe Dan Barna! ⬤ Candidatul plasat pe locul 2 la nivel național, Viorica Dancila, a strans, in Ilfov, doar 18,57% din voturi și s-a clasat pe locul al treilea Procentele, in ordine descrescatoare, obținute in Ilfov de catre candidații la funcția…

- Fiecare dintre noi avem o stare de spirit, un comportament care ne caracterizeaza, ne atribuie insușiri care ne disting ca indivizi. Potrivit oamenilor de știința, in mare parte, personalitatea ne este data de anotimpul in care ne-am nascut. Cum sunt nativii sezonului in care ne aflam? Articol publicat…

- Oamenii de stiinta de la Google sustin ca au atins ''suprematia cuantica'' - o reusita ce ar putea schimba istoria proceselor de calcul - intr-un studiu publicat in jurnalul stiintific Nature, citat de The Independent. Cercetatorii Google au anuntat ca au trecut o piatra…

- Activitatea in exces a neuronilor din creier ne-ar putea scurta viața. In schimb, activitați relaxante, precum meditația sau yoga, sunt considerate benefice deoarece diminueaza activitatea creierului și ne-ar face sa traim mai mult. Este concluzia unui studiu publicat recent in care oamenii de știința…

- "In 2010-2012, cand se taiau pensii și salarii, cand creștea TVA, iar sute de mii de firme dadeau faliment și milioane de romani mergeau in șomaj, eram oprit pe strada de diverși cetațeni care aproape ma implorau: „Faceți ceva sa-l dați jos pe Boc, ca nu mai putem!”. Incercam sa-i liniștesc și le…

- Oamenii de stiinta si-au exprimat surpriza ''absoluta'' dupa ce au descoperit un sistem solar situat la o distanta de 30 de ani lumina de Pamant ce sfideaza cunostintele actuale privind formarea corpurilor ceresti, o planeta mare, asemanatoare lui Jupiter, orbitand o stea pitica rosie,…

- Vacanta de vara a luat sfarșit. Grea, ușoara, frumoasa sau mai putin armonioasa, revenirea la activitatea de la locul de munca nu trebuie sa-și puna o amprenta negativa asupra copilului tau. El nu are nicio vina ca tu ești un adult in toata firea, cu atributii și responsabilitati, avand in vedere și…