Planeta se îndreaptă către o încălzire cu 3 grade Celsius, în pofida pandemiei (ONU) Scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera ca urmare a pandemiei de COVID-19 va avea un efect "nesemnificativ", iar lumea continua sa se indrepte catre o incalzire cu 3 grade Celsius, departe de obiectivele stabilite in Acordul de la Paris, de la a carui adoptare urmeaza sa se implineasca sambata cinci ani, a avertizat miercuri ONU, informeaza AFP si Reuters.



Cu trei zile inaintea unui "summit al ambitiei climatice", care isi propune sa dea un nou impuls angajamentelor internationale de mentinere a incalzirii globale sub 2 grade Celsius si, daca este posibil, sub 1,5 grade Celsius… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

