- Pana in 2025 exista o probabilitate de 40% ca temperatura globala sa fie cu 1,5 grade Celsius mai mare decat nivelul inregistrat in perioada preindustriala, conform unui raport intocmit de Organizatia Meteorologica Mondiala (WMO).

- METEO CLUJ - Meteorologii clujeani vin cu o veste buna, pentru ca de vineri nu va mai ploua la Cluj.METEO CLUJ - Vineri, 21 mai, temperatura minima va fi de 8 grade, iar maxima, in timpul zilei, va ajunge la 18 grade Celsius. De asemenea, important este ca va fi soare cu nori. METEO CLUJ - Sambata,…

- Arctica s-a incalzit de trei ori mai repede decat restul Pamantului din 1971, mai mult decat se credea pana acum, potrivit unui raport al Programului de Monitorizare si Evaluare a Arcticii (AMAP) publicat joi, relateaza AFP. Fiecare fractiune de grad conteaza: probabilitatile ca banchiza sa dispara…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat luni extinderea la 31 de zile a perioadei de stocare la temperatura frigiderului pentru vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, fata de 5 zile pana in prezent, diminuand astfel eforturile logistice pentru distribuirea acestui ser in statele…

- Cum sa alegi un termometru bun? Termometrul medical este un accesoriu de nelipsit din orice casa, intrucat el ne ajuta sa identificam temperatura corpului, iar in unele situatii este absolut vital sa stim care este aceasta, pentru a actiona in consecinta si a ne trata corespunzator. Alegerea unui termometru…

- Valurile de canicula cu potential mortal din Asia de Sud ar putea deveni mai frecvente in viitor, existand riscul ca nivelul de expunere a regiunii la stres termic letal sa inregistreze aproape o triplare in cazul in care incalzirea globala nu este stopata, au declarat oamenii de stiinta, conform…

- Aprovizionarea cu apa in cultura graului de toamna va prezenta valori satisfacatoare, apropiate de optim si optime, pe intreg teritoriul agricol al tarii, arata prognoza de specialitate publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 27 februarie – 5 martie 2021. „Pe…