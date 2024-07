Planeta misterioasă cu o diferență stranie între temperaturile diurne și nocturne Noi date obținute de Telescopul Spațial James Webb au dezvaluit particularitațile climatului de pe exoplaneta indepartata WASP-39b. WASP-39b, spre deosebire de Pamint, nu iși schimba poziția, rotindu-se in jurul stelei sale. Prin urmare, parți ale planetei sint infinit scufundate in intuneric. Prin urmare, s-ar putea presupune ca partea intunecata este considerabil mai rece decit partea luminoa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

