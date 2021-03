Planeta Marte, o scenă din iad și atât? O plimbare pe Marte ar fi o experiența unica de viața, uimitoare și profunda. Dar…Ar fi bine sa ramana doar o „vizita” ca demonstrație tehnologica sau pentru extinderea posibilitaților umane. Aceasta pentru ca este foarte dificil sa traiești acolo. „Nu este taramul ospitalitații pentru oameni. Marte te va ucide”, potrivit The Atlantic. Publicația comenteaza pe marginea faptului ca Elon Musk arata „o devoțiune aproape religioasa pentru spațiu, o dorința fierbinte de a merge acolo”. Și ca magnatul Tesla apeleaza la visuri și explorare ”pentru a invalui un conținut de privilegiu, lacomie și ego.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

