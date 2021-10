Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lotului national de handbal-cadeti (jucatori nascuți in 2006-2007) al Romaniei, constanteanul Enis Murtaza, a fost prezent la actiunea de la Suceava, organizata de Federatia Romana de Handbal in cadrul programului „Plan Talent”. „E un proiect pe care așteptam sa-l reluam. Incercam sa vedem…

- 15 ore. Atat a durat inlocuirea tabloului electric principal al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara vechi de 60 de ani. Acesta asigura funcționarea sistemului electric din intreg spitalul. Pentru inlocuirea lui a fost necesara amplasarea unui generator…

- Piața imobiliara din Timișoara se menține, in continuare, la un nivel stabil, cu o creștere a prețurilor apartamentelor, insesizabila. O creștere puțin mai mare, de un procent, au avut prețurile apartamentelor noi. In octombrie 2021, prețurile apartamentelor (noi și vechi) scoase la vanzare in Romania…

- CSM Stiinta Baia Mare o va intalni pe Dinamo Bucuresti, iar CSA Steaua Bucuresti va primi replica formatiei SCM Timisoara in semifinalele Cupei Romaniei la rugby, a anuntat Federatia Romana de Rugby. Semifinalistele au fost decise dupa ce CS Universitatea Cluj a anuntat ca, ”din cauza lipsei de jucatori,…

- SCM Timișoara și Școala de Baschet MP Sport vor continua colaborarea, sezonul viitor. Staff-urile celor doua cluburi au decis ca generația 2007-2008 (echipa U15) de la MP Sport sa se transfere la SCM Timișoara, impreuna cu antrenorul Aref Kaed Bey. Din generația 2007-2008 face parte și Șerban Horga,…

- De Ziua Timișoarei, și in acest an, cu ocazia ședinței festive a consiliului local, vor fi decernate titluri de Cetațean de Onoare al orașului. Pentru acest an sunt vizate personalitațile Smaranda Vultur, Dorin Bratu și Oscar Berger. Pentru ultimii doi titlul vine post-mortem. Smaranda Vultur a predat…

- O tragedie care a impresionat intreaga țara s-a produs azi dimineața, in jurul orei 7, pe un drum din județul Olt. Familia Raducan mergea spre litoral, insa din nefericire, bunica de 60 de ani, bunicul de 61 de ani și nepotul de doar 14 ani s-au stins din viața in urma unui tragic accident. Mama ...…

- Un nou succes pentru elevul Vlad Ștefan Oros de la Liceul de Informatica „Grigore Moisil” din Timișoara. Acesta a obținut medalia de aur la Olimpiada Internaționala de Fizica ce a avut loc recent in Lituania. De asemenea, alti doi elevi de la licee de informatica din București au obtinut medalia de…