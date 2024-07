Plan Rosu de interventie la Suceava: UPDATE. Accident cu victime intre un microbuz si un autotren in Prisaca Dornei (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz și un autotren a avut loc duminica dupa-amiaza, in localitatea Prisaca Dornei, pe DN 17.Avand in vedere numarul peroanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.La ...

- Accident rutier grav, duminica seara, in care au fost implicate un microbuz și un autotren, pe DN 17, in localitatea Prisaca Dornei.Avand in vedere numarul peroanelor implicate, pentru optimizarea misiunii de raspuns la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului salvatorii…

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz cu 10 persoane si un autocamion a avut loc miercuri dimineata in judetul Satu Mare, fiind activat Planul rosu de interventie, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Somes.Accident rutier intre un camion si microbuz cu 10 persoane…

- Autoritatile au activat, miercuri seara, Planul Rosu de Interventie in judetul Sibiu, dupa un accident pe DN1, intre o masina si un microbuz scolar. In... The post Plan Rosu de Interventie pe DN1, in judetul Sibiu, dupa un accident intre o masina si un microbuz scolar appeared first on Special Arad…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Hunedoara, localitatea Soimus.Potrivit IGSU, in accident au fost implicate doua autoturisme. Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie care presupune suplimentarea…

- Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție dupa un accident rutier produs sambata intr-o localitate din județul Hunedoara. Opt persoane sunt implicate. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in localitatea Șoimuș (DN 76). Avand in vedere numarul persoanelor implicate,…

- ”Accident rutier Podu Iloaiei, autocar in care se aflau 55 de persoane si 2 autoturisme implicate”, a transmis ISU Iasi.Din primele informatii, in urma impactului au rezultat 3 victime constiente, neincarcerate. Din cate se pare, unul dintre raniți ar fi suferit un atac de panica.La fata locului au…

- Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe raza localitații Petriș. Din primele informații, sunt implicate 8 persoane, dintre care 6 sunt copii. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea Petriș. Din…