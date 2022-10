Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de pompieri si echipajul CBRN (pentru alerte chimice, biologice, radiologice și nucleare) intervin duminica la o biserica baptista din orașul Timișoara dupa ce au fost alertați prin 112 privind prezența unui miros puternic și ințepator care provoaca tuse, relateaza Opinia Timișoarei. „In urma…

- Zeci de pompieri si mai multe echipaje ale pompierilor si ambulantei au fost mobilizate pe strada Zavoi din Timisoara unde la o biserica baptista s-a simtit un miros puternic si intepator, care provoaca tuse. A fost actival planul rosu de interventie, iar 82 de persoane s-au autoevacuat, potrivit…

- Alerta de cod rosu de interventie in Timisoara. La Biserica Baptista de pe strada Zavoi s-a simtit un miros puternic si intepator care provoaca tuse. La fata locului au sosit mai multe echipaje de pompieri si ambulante. Peste 80 de persoane s-au autoevacuat din cladire. In urma apelului primit pe SNUAU…

- Alerta de cod rosu de interventie in Timisoara. La Biserica Baptista de pe strada Zavoi s-a simtit un miros puternic si intepator care provoaca tuse. La fata locului au sosit mai multe echipaje de pompieri si ambulante. Peste 80 de persoane s-au autoevacuat din cladire. In urma apelului primit pe SNUAU…

- Intervenție a pompierilor, duminica seara, la biserica Baptista de pe strada Zavoi din cartierul Fabric din Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce in zona a fost simțit un miros ințepator care provoaca tuse. Aproape 100 de persoane din biserica s-au autoevacuat.

- Alerta de cod rosu de interventie in Timisoara. La Biserica Baptista de pe strada Zavoi s-a simtit un miros puternic si intepator care provoaca tuse. La fata locului au sosit mai multe echipaje de pompieri si ambulante. Peste 80 de persoane s-au autoevacuat din cladire. In urma apelului primit pe SNUAU…

- La ora 18.00, in aceasta seara, ISU Timis a activat Planul rosu de interventie la nivelul judetului. S-a intamplat dupa ce la Biserica Baptista de pe strada Zavoi nr. 12, mai multe persoane au acuzat un miros foarte puternic, care cauzeaza tuse. La fata locului au ajuns urgent mai multe echipaje ISU…

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, in Sectorul 1 din București, intr-=o zona locuita de VIP-uri, in apropierea Parcului Herastrau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…