Plan roșu de intervenție: accident cu 17 persoane implicate la Valea Călugărească UPDATE: Șoferița care se afla la volanul mașinii, in varsta de 24 de ani, a murit in timp ce era transportata spre spitalul din Ploiești. Un microbuz de 12 pasageri a intrat in coliziune cu un autoturism, joi seara, pe DJ 101FM, la Valea Calugareasca. Autoritațile din Prahova aplica Planul Roșu de intervenție. Inspectoratul Județean de Urgența Prahova (ISU Prahova) a comunicat ca in accident au fost implicate 14 persoane, cei 12 pasageri ai microbuzului și inca doua persoane ce se aflau in cel de-al doilea autoturism. Potrivit autoritaților, pasagerii microbuzului au primit ingrijiri medicale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

