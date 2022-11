Autoritațile de la Kiev lucreaza la un plan pentru evacuarea celor trei milioane de locuitori ai orașului in cazul in care capitala ucraineana va ramane complet in intuneric, scrie New York Times. Orașul inființeaza și 1.000 de puncte de incalzire, care vor avea nu doar generatoare, ci și alte necesitați, astfel incat oamenii sa se […] The post Plan radical la Kiev. Trei milioane de oameni ar putea fi evacuați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .