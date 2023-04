Stiri pe aceeasi tema

- Un plan national de combatere a violentei in scoli ar urma sa fie lansat in Romania, dupa ce Comisia de specialitate din Camera Deputatilor a aprobat infiintarea acestuia. In acelasi timp, deputatii au adoptat mai multe amendamente la proiectul de lege privind invatamantul preuniversitar. Dezbaterile…

- Prezent la Targu-Mures pentru evenimentul „Fii avocat in scoala ta" Catalin Tone, seful Serviciului Antidrog din Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti a declarat presei ca, cea mai mare problema in ceea ce priveste fenomenul consumului de stupefiante in Romania, este absenta centrelor…

- La Parlament, vor fi reluate saptamana aceasta dezbaterile asupra noilor legi ale educatiei, documentele urmand sa fie adoptate de Camera Deputatilor, ca prim for sesizat, cel tarziu pana la inceputul lunii mai. Vor continua dezbaterile din comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor, ca prim…

- Exmatriculare, camere de detentie, centre de reeducare, munca in folosul comunitatii sau amenzi platite de parinti, astfel de masuri au fost propuse pentru a opri violențele in școli. Sunt opțiuni ale sindicatelor profesorilor și ale parinților.

- Romania a fost ținta mai multor acte de violența in școli, care le-au transformat intr-un mediu periculos pentru elevi. Din acest motiv, ministrul Educației a propus cateva masuri, insa care au fost respinse de parinții din Romania, Aceștia au criticat dur ideile Ligiei Deca.

- Recunoscut ca unul dintre cele mai bune jocuri de dezvoltare a minții, șahul este practicat in Romania mai mult in cluburile de elevi. Lucrurile sunt pe cale sa se schimbe prin inițiativa „Educație prin șah". Federația Romana de Șah iși propune sa promoveze beneficiile practicarii acestui joc pentru…

- Empatia și solidaritatea sunt doua dintre aspectele fundamentale care unesc semenii in evenimentele ce au drept scop cauze umanitare. Asociația Studențeasca AMiCUS Romania organizeaza, in data de 5 martie 2023, ora 11:00, a doua ediție a crosului caritabil „Alerg pentru mama", care iși propune sa stranga…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, este dezbatuta, luni, in sedinta de plen a Camerei Deputatilor, iar votul va fi dat miercuri. Dezbaterile incep la ora 16.00. Deputatii de la USR si Forta Dreptei au depus, saptamana trecuta, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea…